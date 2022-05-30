Авиакатастрофа в Непале: найдены тела погибших

Обнаружены тела 14 из 22 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета в Непале. По данным МВД страны, выживших, скорее всего, нет.

"Мы полагаем, что все пассажиры самолета погибли. Наша предварительная оценка показывает, что никто не смог бы выжить в этой авиакатастрофе, но должно быть официальное заявление", - цитирует слова чиновника информационное агентство ANI.

По предварительным данным, турбовинтовой пассажирский самолет Twin Otter врезался в гору в районе Мустанг в условиях плохой видимости и полностью разрушился. Место аварии находится на высоте около 14,5 тыс. футов (около 4,4 тыс. м).

Кроме граждан Непала на борту находились два немца и четыре индийца.