В Непале пропал самолёт с туристами

В горах Непала пропал самолет с туристами. Небольшой борт авиакомпании Tara Air, в котором находились 22 человека, выполнял рейс из города Покхара, что в 200 километрах от Катманду, в Джомсом. Вскоре после взлёта он исчез с радаров.

Поиски приостанавливали из-за плохой видимости.

Сударшан Бартаула, представитель Tara Air:

"Самолёт Twin Otter авиакомпании Tara Air вылетел из аэропорта Покхара в Джомсом, в 9:55 утра. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Связь с самолетом были потеряны примерно через 15 минут после его взлета. Он до сих пор числится пропавшим без вести".

Известно, что среди пассажиров шесть иностранцев: четверо граждан Индии и двое - Германии.

Сообщается, что установлено примерное место падения самолёта. К нему продвигается группа спасателей, армии и полиции.