Бар "Абу Джордж" в Дамаске служит дневником для молодежи из столицы Сирии. На его пожелтевших стенах — имена, воспоминания и любовные послания.

В этом местечке помещаются всего лишь пять столов, но, по словам Абу Эссама, отец которого открыл заведение более 70 лет назад, здесь хранится история города и его жителей.

"Когда люди наслаждаются напитками и хорошо проводят время, они вспоминают счастливые моменты. Иногда парни сидят здесь со своими девушками и хотят написать им экспрессивное послание — тогда они пишут на стене. Через некоторое время они возвращаются и ищут те послания из прошлого. Они либо находят их, либо узнают, что кто-то написал что-то поверх них", — рассказывает совладелец бара Абу Эссам. "Самое длинное письмо, когда-либо написанное у нас на стене, — от Мохиба. Во время войны он с помощью контрабандистов отправился в Турцию. Мы не знаем, что с ним случилось после, может быть, его убили. Но я уверен: он умер, потому что от него нет никаких вестей".

"Я живу за границей почти пять с половиной лет", — говорит Лара Хури, которая учится в магистратуре в Германии. "Когда мои друзья узнали, что я еду в Дамаск, они попросили меня прийти в бар "Абу Джордж", записать несколько последних воспоминаний и отправить им фотографию их старых записей. Когда они еще жили здесь, это место много для них значило".