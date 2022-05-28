Ожесточенные бои в Донбассе

Российские силы на территории Украины не прекращают попытки захватить Лисичанск и Северодонецк. Идут ожесточенные бои. Жертв войны становится все больше. Тела хоронят в братских могилах. Эти люди были эвакуированы из Северодонецка, который как заявляет российская сторона заблокирован.

Минобороны Украины обнародовало кадры, на которых, как утверждается, запечатлены интенсивные российские ракетные обстрелы Донецкой области. Дата записи не уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении сказал, что Донбасс будет украинским. Ранее он заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если есть шанс, что это положит конец войне.

В пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, было "указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины".

Касаясь вопросов глобальной продовольственной безопасности, Путин сказал, что "попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции на мировые рынки безосновательны".

В пятницу российские военные заявили, что завершили разминирование в порту Мариуполя и убрали затопленные в Азовском море суда.