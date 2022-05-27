США: крупнейший конгресс оружейного лобби начался на фоне протестов

18-летний старшеклассник, в начале недели застреливший 19 детей и двух учительниц, в начальной школе в Техасе, вошел в здание без сопротивления с чьей-либо стороны, заявили в местном департаменте Общественной Безопасности. Предыдущая версия событий была другой.

"Сообщалось, что офицер полиции, работающий в школе, на входе оказал сопротивление подозреваемому. Это неверно. Злоумышленник беспрепятственно вошел в здание. По дороге из дома бабушки к сточной канаве и оттуда в школу он никого не встретил", — сообщил глава департамента Общественной Безопасности Южного Техаса Виктор Эскалон.

Пока в Техасе идет расследование, в Вашингтоне пытаются ужесточить оборот оружия.

"90% владельцев оружия поддерживают общую проверку биографии. 84% республиканцев и 80% членов Национальной стрелковой ассоциации поддерживают проверки. Как сказал президент на прошлой неделе, время превратить боль в действия. Конгресс должен действовать", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Тем не менее первая попытка демократов ограничить свободную продажу оружия накануне провалилась в Сенате. Республиканцы заблокировали законопроект о борьбе с внутренним терроризмом, заявив, что в случаях массовой стрельбы виноваты люди, а не пистолеты.

Сегодня в Хьюстоне — в четырех часах езды от места трагедии — начинается крупнейшее мероприятие американского оружейного лобби. На нем покажут десятки последних моделей пистолетов и винтовок. Ожидается, что его посетят, в том числе, бывший президент Дональд Трамп и сенатор-республиканец Тед Круз, громко выступающий за защиту второй поправки в конституцию.

Впрочем, активисты, вышедшие на акцию протеста к Капитолию, все еще надеются их переубедить.