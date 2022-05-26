Техасская трагедия: оружейное лобби в США снова под критикой

Техасская трагедия: оружейное лобби в США снова под критикойКомментарии
В Ювалде, штат Техас, прошла панихида по жертвам массовой стрельбы в начальной школе.
Нападение накануне совершил 18-летний Сальвадор Рамос, вооруженный пистолетом и винтовкой. Во время задержания он был ликвидирован. В результате стрельбы погибли 19 детей и двое учителей.
Перед тем, как отправиться в школу, Рамос стрелял в свою бабушку. Сейчас она находится в критическом состоянии в одной из больниц.
Стрельба в техасской школе стала самой массовой по числу жертв за последние 10 лет.
Президент страны Джо Байден, призвавший противостоять оружейному лобби в стране, планирует посетить Техас и встретиться с семьями жертв.
Джо Байден, президент США:
— Мысль о том, что 18-летний подросток может зайти в магазин и купить боевое оружие, предназначенное и продаваемое для убийства, я считаю, просто неправильной, нарушающей здравый смысл.[...] Где хребет? Где мужество противостоять очень мощному лобби? .[...] Мы собрались здесь сегодня с одной целью - вместе сказать "хватит". Мы должны действовать.
По указу президента, в память о погибших по всей стране приспущены флаги.
О трагедии высказались и звезды шоу-бизнеса, самым популярным стал пост уроженца Ювалде, актера Мэттью МакКонахи, в котором тот призвал американцев сплотиться, чтобы спасти нацию.
Почтили жертв минутой молчания и баскетболисты "Бостон Селтикс" и "Майами Хит" перед началом пятой игры финала Восточной конференции.