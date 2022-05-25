Массовая стрельба в США: 18-летний подросток убил 19 детей

По меньшей мере 19 детей и двое взрослых стали жертвами стрельбы в начальной школе в городе Ювалде, штат Техас.

Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. Он был ликвидирован патрульным, прибывшим первым на место преступления.

По словам сенатора штата Роланда Гутьерреса, перед роковой стрельбой злоумышленник убил свою бабушку из оружия, которое купил на свой день рождения. Его мотивы пока неизвестны.

Стрелком оказался 18-летний Сальвадор Ромас, проживающий в Ювалде. Предполагается, что он бросил свой автомобиль и вошел в начальную школу Робб в Ювалде с короткоствольным оружием, также он мог иметь при себе винтовку Грег Эбботт губернатор штата Техас

Президент Джо Байден обратился к нации, призвав к новым ограничениям на ношение оружия.

Это второе за десять дней массовое убийство в США. 14 мая 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк.

Почему мы готовы переживать подобную бойню? Почему мы продолжаем позволять этому происходить? Где, во имя Бога, наш хребет, чтобы иметь мужество справиться с этим и противостоять лобби? Пришло время превратить эту боль в действие ради каждого родителя, каждого гражданина этой страны. Мы должны дать понять каждому выборному чиновнику в этой стране: пора действовать Джо Байден президент США

Также стало известно, что разыскиваемый за убийство в нью-йоркском метро арестован, всего через несколько часов после того как его имя и фото были размещены в соцсетях с призывом помочь в поиске.

Им оказался 25-летний Эндрю Абдулла. По версии следствия, подозреваемый выстрелил в 48-летнего Даниэля Энрикьеса в вагоне метро после чего скрылся.

Это произошло спустя 6 недель после массовой стрельбы в метро Бруклина, тогда ранения получили 29 человек. Стрелок был арестован.

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