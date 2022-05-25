Массовая стрельба в США: 18-летний подросток убил 19 детей

Массовая стрельба в США: 18-летний подросток убил 19 детейКомментарии
По меньшей мере 19 детей и двое взрослых стали жертвами стрельбы в начальной школе в городе Ювалде, штат Техас.
Злоумышленником оказался 18-летний местный житель. Он был ликвидирован патрульным, прибывшим первым на место преступления.
По словам сенатора штата Роланда Гутьерреса, перед роковой стрельбой злоумышленник убил свою бабушку из оружия, которое купил на свой день рождения. Его мотивы пока неизвестны.
Президент Джо Байден обратился к нации, призвав к новым ограничениям на ношение оружия.
Это второе за десять дней массовое убийство в США. 14 мая 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк.
Также стало известно, что разыскиваемый за убийство в нью-йоркском метро арестован, всего через несколько часов после того как его имя и фото были размещены в соцсетях с призывом помочь в поиске.
Им оказался 25-летний Эндрю Абдулла. По версии следствия, подозреваемый выстрелил в 48-летнего Даниэля Энрикьеса в вагоне метро после чего скрылся.
Это произошло спустя 6 недель после массовой стрельбы в метро Бруклина, тогда ранения получили 29 человек. Стрелок был арестован.
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