Знаменитый дуэт Daft Punk распался

Знаменитая французская групп электронной музыки Daft Punk ("Дафт Панк") заявила о распаде дуэта, просуществовавшего почти 30 лет. Музыканты объявили об этом в видео под названием "Epilogue"("Эпилог"), размещенном на платформе Youtube. Продюсер группы Кэтрин Фрейзер официально подтвердила эту информацию, но не предоставила подробностей.

Французские музыканты Томас Бангальте и Ги-Мануэль де Омем-Кристо основали группу Daft Punk в 1993 году. Музыкальный стиль группы характеризуется смешением элементов электро, хауса, диско и синтипопа.

На счету коллектива семь премий "Грэмми". За свою карьеру группа Daft Punk выпустила четыре студийных альбома. Дебютную работу под названием Homework музыкальные критики называют "важной вехой в истории танцевальной музыки".