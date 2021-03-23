"Дедушка танцевальной музыки": Дэвид Гетта о пандемии и планах на будущее

Он — диджей №1 в мире. Его альбомы разошлись 40-миллионным тиражом. В этом эпизоде интервью мы пообщаемся с французской суперзвездой Дэвидом Геттой. Именно он устроил благотворительный концерт на вертолетной площадке отеля Бурдж-эль-Араб в Дубае, чтобы собрать средства в поддержку глобальной битвы с COVID-19.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Дэвид, спасибо, что присоединились к нам. Да еще с таким потрясающим видом. Расскажите, как вам пришла эта идея?

Дэвид Гетта, диджей:

— Акция называется United at Home ("Вместе дома"). Первый концерт в Майами, потом Нью-Йорке и Париже – перед Лувром, а теперь в этом культовом, потрясающем месте. Идея заключалась в сборе денег для нуждающихся в связи с пандемией, но также и для меня, для веселья и развлечения людей. Нельзя забывать, что людям нужны новые впечатления. Наверное, поэтому инициатива оказалась успешной.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Насколько важно заставить индустрию развлечений пробудиться? Вам, наверное, пришлось привыкать к новым методам работы?

Дэвид Гетта, диджей:

— Да, точно. Сначала для меня это было сложно. Потому что я настолько привык видеть людей перед собой, но, вспоминая все мои шоу за этот год, я понял, что это сработало, и людям это понравилось. Теперь я просто представляю людей перед собой и все получается. Я думаю, что это шоу будет, вероятно, одним из самых зрелищных, потому что производство действительно сумасшедшее. Я потрясен. Это действительно невероятно. Само здание действительно культовое и уникальное. Но когда вы устраиваете здесь шоу - это очень впечатляюще.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Что нужно сделать индустрии, чтобы сдвинуться с мертвой точки? Как мы будем адаптироваться и меняться, чтобы привести ее к успеху?

Дэвид Гетта, диджей:

— Надеюсь, нам не придется адаптироваться, потому что очень скоро все будут вакцинированы. Я снова смогу устраивать настоящие выступления. Но сейчас виртуальные концерты - это единственное, что у нас есть. И я думаю, что в будущем это останется запасным вариантом. Я общаюсь со многими людьми о шоу в виртуальной реальности. Сейчас эта область сильно развивается. Знаете, и я думаю, что это интересно. У меня есть дети, и они общаются со своими друзьями в видеоиграх. Во время игры они надевают шлемы виртуальной реальности и общаются с друзьями. И это заставило меня задуматься о новом поколении.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Вы упомянули вакцинацию. Вы часто говорили о том, что вы антиантипрививочник. По-вашему, почему важно сделать прививку в нынешней ситуации?

Дэвид Гетта, диджей:

— Если честно, я не вижу другого выбора. И мне повезло, потому что здесь в Дубае я получил эту возможность, я сделал прививку. Это личный выбор каждого. Я не пытаюсь заставить людей делать то, что они не хотят, но я не вижу другого пути для мира. Что мы будем делать? Что нам еще сделать? Мы не можем просто стоять на месте и позволить экономике умереть, и тем самым разрушить мир. Я из Франции, страны, которой не чужда революция, одной из тех, кто сопротивляется с самого начала. И я вижу, что цифры сейчас меняются, и все больше и больше людей хотят пройти вакцинацию, что, на мой взгляд, хорошая новость.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Вы записали трек Let's love ("Давайте любить") с певицей Сией во время карантина. Как в этот период создавалась музыка? Как локдаун повлиял на ваше творчество?

Дэвид Гетта, диджей:

— Как и на многих других – не очень хорошо. Но в то же время, я стараюсь извлечь максимум пользы из каждой ситуации. И должен сказать, с творческой точки зрения, это дало свои плоды. Плюс ко всему я провожу больше времени дома и меньше - в самолетах. И это дает мне больше времени на создание музыки.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Вы родились в Париже, но в последние несколько лет ваш дом – Дубай. Это место особенное для вас. Как вы проводите время в Дубае?

Дэвид Гетта, диджей:

— Честно, сейчас это возможно лучшее место в мире, где все равно жизнь продолжается. Это самое безопасное место, что я видел. И с пандемией они довольно хорошо справляются. Я надеюсь, все так и будет в будущем. До сих пор им удалось поддерживать нормальную социальную жизнь и в то же время безопасность. Они нашли отличный баланс.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Вы известны во всем мире как дедушка электронной танцевальной музыки. Неужели прямо дедушка?

Дэвид Гетта, диджей:

— Как же я это ненавижу [смеется. — прим. ред.]. Кто-то сказал : "крестный отце танцевальной музыки". И я даже не знаю, как это произошло, но из "крестного" я превратился в "деда". Ну неужели я такой старый? Но потом я смирился. Конечно, я посвятил свою жизнь танцевальной музыке. От фанка до хауса, от хип-хопа до электроники – называйте, как хотите. Заставлять людей танцевать – смысл моей жизни.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Вы начинали в парижских клубах как диджей. Но затем трансформировались, стали выпускать альбомы по всему миру. Что изменилось с тех старых добрых времен?

Дэвид Гетта, диджей:

— Все очень сильно изменилось. Когда я начинал, не было такого понятия как известный диджей. И тогда мы даже представить себе не могли, что однажды люди будут платить деньги, чтобы послушать нас. И еще меньше мы могли себе представить, что будем собирать стадионы. Мечтать о таком было нереально в то время.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Что нас ждет в будущем?

Дэвид Гетта, диджей:

— Я смотрю в будущее. Как я уже говорил, я думаю, что в виртуальной реальности есть что-то. И больше того, я думаю, что когда это все закончится, я устрою самый грандиозный праздник всех времен. Я готов вернуться, устраивать шоу каждый день, потому что я так скучаю по этому.

Джейн Уизерспун. Eueronews:

Что ж, мы с нетерпением ждём, когда вы устроите эту самую вечеринку, и с нетерпением ждём, когда вы выступите на крышеБурдж-эль-Араб. Дэвид, большое спасибо за интервью.