Euronews заговорил по-румынски

Euronews заговорил на румынском языке. Основанный на партнерстве с Политехническим университетом Бухареста, это пятый филиал Euronews в Восточной Европе и на Балканах.

Команда из 200 журналистов и техников буде т освещать национальные и международные новости 24 часа в сутки.

Euronews Romania - первый цифровой телеканал в стране с полностью автоматизированной аппаратной. Первый день в эфире посвящен актуальным проблемам.

Мы рассматриваем большой кризис, который ожидает весь мир, продовольственный кризис, и сегодня у нас эксклюзивные интервью с представителями ЕС и НАТО. Мы говорим о том, какими могут быть решения для Румынии, для Европы и для всего мира. Мы хотим показать перспективу нашим зрителям и дать им право голоса, потому что это то, что важно для нас и для нашей аудитории, это то, во что мы верим Андра Дьяконеску главный редактор Euronews Romania

Помимо новостных выпусков, в эфире Euronews Romania будут выходить и тематические программы в соответствии с интересами зрителей: от истории, науки и высоких технологий до гастрономии и здоровья.

С 2018 года Euronews запустил пять дочерних проектов: Euronews в Албании в 2019 году, Euronews в Грузии в 2020 году, Euronews в Сербии в 2021 году, Euronews в Болгарии 5 мая и теперь Euronews в Румынии.

По данным Global Web Index, Euronews вещает в 160 странах, а его аудитория оценивается в 440 миллионов зрителей по всему миру.

Ежемесячно нас смотрят более 145 миллионов человек как в телеэфире так и на цифровых платформах.

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