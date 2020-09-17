Пополнение в семье "Евроньюс"

"Евроньюс" начал вещание на грузинском языке. Канал "Евроньюс-Грузия", офис которого находится в Тбилиси, представляет вниманию телезрителей утренние, дневные и вечерние выпуски новостей 24 часа в сутки.

Команда, состоящая из более чем 80 профессионалов, будет работать над местными, региональными и международными новостями.

"Для журналистов это возможность работать на телевидении мечты, а для зрителей - получить сбалансированную достоверную информацию", - говорит Маха Цхведиани.

Редакция социальных сетей #TheCube полностью интегрирована во все ведущие шоу.

По словам репортера Торнике Коплатадзе, "знакомство с "Евроньюс" в Грузии очень интересно не только для нас, журналистов, но и для домашней аудитории, поскольку канал несет европейские ценности и европейские стандарты".

Через год после начала работы канала "Евроньюс-Албания" и выхода в эфир канала "Евроньюс-Грузия", к концу этого года планируется запуск "Евроньюс-Сербия".