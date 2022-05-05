Euronews Bulgaria начинает вещание

Новости каждые 30 минут, три основных информационных бюллетеня, шоу и рубрики – это лишь часть контента, который Euronews предложит болгарской аудитории. Болгарское отделение Euronews будет придерживаться основных принципов беспристрастной и независимой журналистики. Помимо телеэкрана, Euronews также доступен для аудитории с цифровым контентом, предлагая не только региональные и национальные новости, но и со всего мира.

У нас есть филиалы Euronews, главным образом, здесь, на Балканах, и все мы, честно говоря, как большая семья. Мы так близки, с некоторыми буквально — Сербия и Румыния — наши соседи, — но Албания и Грузия тоже наши друзья. Мы работаем как одна команда, делимся новостями, идеями, обмениваемся корреспондентами, потому что мы одна команда, мы один телеканал, и я верю, что наши зрители начинают понимать, что у них есть огромная сеть, лучшая телесеть Марина Стойменова главный редактор Euronews Bulgaria

Euronews Bulgaria предлагает 24-часовую программу. Она начинается с утреннего шоу "Доброе утро, европа!" ("Good Morning Europe"), которое предлагает анализ основных событий и комментарии с интересными и эксклюзивными гостями. "Куб" — культовая колонка Euronews для проверки фактов и анализа явлений в социальных сетях: Теперь Ервоньюс будет говорить и по-болгарски.

Евроньюс - это обзор международных событий в режиме реального времени, в том числе новости культуры и искусства.

Вещание продолжается ежедневной программой Euronews Now с 30-минутными новостями в режиме реального времени из разных точек мира, в том числе новости культуры и искусства. Далее – единственное в стране шоу такого рода – вечерний выпуск "ПраймТайм".