Пандемия сделала миллиардерами 573 человека

За время пандемии появилось 573 новых миллиардера, то есть по одному каждые 30 часов, а в этом году теми же темпами в мире 263 миллиона человек могут погрузиться в крайнюю нищету. Об этом в Давосе заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

Глава международной благотворительной организации считает, что пришло время обложить налогом богатых, чтобы поддержать низшие слои общества.

Габриэла Бухер, исполнительный директор Oxfam International:

— Мы видим все эти проблемы, эти кризисы, происходящие на разных уровнях, это может казаться непреодолимым, но есть и надежда в том смысле, что деньги есть. Только распределены они не очень хорошо. Значит, есть меры, которые могут уменьшить это неравенство. Например, налогообложение с низким процентом, мы говорим о 2% для миллионеров, доходящих до 5%. Благодаря чему мы можем собрать достаточно денег для решения этих глубоких социальных проблем.

Ранее более 150 миллионеров со всего мира направили открытое письмо делегатам экономического форума с призывом бороться с кризисом стоимости жизни путем повышения налогов для богатых.

Некоторые из них приехали в Давос, где приняли участие в акции протеста вместе с левыми активистами.

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