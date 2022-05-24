Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию российского оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Решение Лефортовского суда Москвы оставлено без изменения и вступило в силу.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения", - огласила решение судья.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове. Прокуратура настаивала на справедливости приговора и требовала оставить без изменений, защита Навального заявляла о необходимости отменить решение.

После заседания защита Навального заявила, что обжалует решение Мосгорсуда. Адвокат Ольга Михайлова отметила, что вина Навального не доказана и его нужно оправдать.

В ближайшие недели оппозиционера переведут из колонии общего режима, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше", в колонию строгого режима.

В марте Лефортовский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в хищении 2,7 млн рублей пожертвований и оскорблении участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана. Суд проходил в колонии в Покрове Владимирской области. Навальный вину не признал и назвал дело политическим.

Если решение вступит в силу после апелляции, оппозиционер выйдет на свободу только в 2031 году.