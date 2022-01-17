Борис Джонсон: на грани отставки

Все больше депутатов британского парламента призывают премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за вечеринок на Даунинг-стрит. Отчет о ситуации, касающейся предполагаемых нарушений правил сомоизоляции со стороны Джонсона, должен быть обнародован уже на этой неделе. Тем временем жесткая критика в адрес главы правительства раздается не только от депутатов, представляющих оппозицию. Покинуть свой пост Джонсона призывают и некоторые однопартийцы.

Эндрю Бриджен, депутат-консерватор: "Модель подобного поведения указывает буквально на следующее: на Даунинг-стрит думают, что могут делать то, что хотят, в то время как остальные, должны делать то, что им говорят. Это неприемлемо для меня, это неприемлемо для моих избирателей, и я не думаю, что это приемлемое поведение для того, кто руководит страной".

Избиратели по-разному относятся к происходящему. Одни разгневаны и считают, что карьера премьера подходит к концу, другие с этим не согласны:

"По-моему, это просто отвратительно. Тот, кто должен быть лидером, кто руководит страной, нарушает собственные правила. Честно говоря, это вызывает презрение".

"Вы надеваете маску, соблюдаете дистанцию и моете руки. Если Джонсон все это делает и находится в своем саду, то лично для меня все в порядке".

Несмотря на крайне сложную для Джонсона ситуацию, члены его кабинета заявляют, что он не собирается покидать свой пост. Сам премьер-министр призывает дождаться результатов независимого расследования и надеется, что консерваторам вернуть симпатии избирателей.