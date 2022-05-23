Одним из главных событий первого дня Всемирного экономического форума в Давосе стало виртуальное выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал участников форумаввести максимальные санкции против России вплоть до нефтяного эмбарго, блокировки всех российских банков и полного прекращения торговли с РФ.

"Сейчас такой момент, когда решается, будет ли царить в мире грубая сила. Если будет царить - то наши мысли даже не интересны. И в Давосе нам даже нет смысла больше собираться. Зачем? Грубая сила не стремится ни к чему, кроме покорения тех, кого хочет покорить. И она не дискутирует, а сразу убивает. Как это делает Россия в Украине прямо сейчас, пока мы с вами общаемся", - сказал Зеленский.

Поблагодарив все страны, которые оказали Украине помощь, он тем не менее отметил, что Запад должен учесть свою ошибку, которую совершил, не введя превентивные санкции, что, по его мнению, могло бы предотвратить войну. Украинский президент призвал в будущем не реагировать, а действовать превентивно, создавать новые инструменты воздействия для предотвращения любых агрессий:

"Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией химического, биологического или, не дай бог, ядерного оружия. Не создавайте у агрессора впечатления, будто мир не будет оказывать достаточное сопротивление. Защищайте сразу по-максимуму свободу и нормальный, полезный для всех миропорядок".

На этот раз в Давосе нет представителей РФ: Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией и стратегическое партнерство с российскими бизнесменами.