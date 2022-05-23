Давос к форуму готов

Усиленные меры безопасности от бетонных препятствий до снайперов - в швейцарском Давосе всё готово для того, чтобы лидеры государств и правительств, приехавшие на Всемирный экономический форум, могли передвигаться по городу с минимальным риском.

Со снятием санитарных ограничений в Давосе на этот раз вновь активизировались антиглобалисты. Одни из них устраивают акции протеста, категорически отрицая саму идею проведения форума, другие требуют, чтобы участники мероприятия, мировые лидеры, приняли решительные и срочные меры по борьбе с бедностью и потеплением климата.

"Я думаю, что многое изменилось, - говорит одна из активисток, - но, в конце концов, по-настоящему действенные шаги ещё не сделаны. А нам нужны действенные и важные шаги, чтобы на деле справиться с климатическим кризисом. Но я вижу также, что постепенно происходит сдвиг в сознании людей, они всё больше говорят об этом, и проблема становится всё более видимой, она намного шире представлена в повестке дня".

Война в Украине также нашласвоё отражение на Давосском форуме. В павильоне, который был когда-то "Домом России", сейчас открылась фотовыставка, где представлены свидетельства происходящего.