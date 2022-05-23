На Филиппинах произошел пожар на пассажирском судне

По меньшей мере 7 человек погибли, столько же пропали без вести, и 23, включая капитана, получили ранения в результате пожара на пассажирском судне на Филиппинах. Всего на борту находилось 134 человека.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

ЧП на воде - частое явление для Филиппин из-за штормов, плохого технического обслуживания судов, переполненности и недостаточного соблюдения правил безопасности.

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