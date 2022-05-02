Пожары в Маниле, есть жертвы

В столице Филиппин Маниле за одну ночь разгорелись два сильных пожара, в результате чего не менее 11 человек погибли, в том числе шестеро детей. Люди оказались в огненной ловушке и не смогли спастись. Разрушены десятки жилых домов. Пожары произошли на территории небогатого пригорода и кампуса Филиппинского университета. В густонаселенной Маниле десятки тысяч человек живут в переполненных трущоба, из-за безработицы филиппинцам приходится приезжать в столицу в поисках лучшей доли.