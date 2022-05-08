Разрушительные лесные пожары: жертвы и сотни сгоревших домов

Жертвами лесных пожаров в Сибири стали не менее 15 человек, десятки пострадали, разрушены тысячи строений и сотни жилых домов, некоторые населенные пункты выгорели полностью.

Больше всего погибших в Красноярском крае, где сложилась наиболее тяжелая ситуация. На данный момент спасатели ликвидировали 14 пожаров и локализовали все крупные действующие очаги возгорания. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС В субботу в этом регионе пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества.

Во многих регионах тушение пожаров усложняют аномальные погодные условия — сильный ветер и засуха.

Причиной возгораний власти называют неосторожное обращение с огнем, а также короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи, и нехватку сил.

В Омской области задержаны мэр Называевска и начальник местного отделения "Россетей" по обвинению в ненадлежащей организации выполнения правил противопожарного режима.

В Туве загорелся природный заповедник "Убсунурская котловина".