Карантин и прививка: как в Европе борются с оспой обезьян?

Бельгия первой в мире вводит обязательный трехнедельный карантин для зараженных оспой обезьян. Как известно, заболевание имеет довольно длительный инкубационный период.

При этом контактным лицам из группы риска не предписано самоизолироваться. Им достаточно внимательно следить за состоянием своего здоровья.

При этом в Великобритании близким контактам заболевших рекомендуют уйти на карантин и сделать прививку. Как ожидается, власти в ближайшее время объявят о новых случаях заражения.

В то же время оспа обезьян официально пришла в Австрию. В Вене госпитализирован 35-летний мужчина с классическими симптомами болезни - температурой и сыпью.

Согласно последним данным, в Европе наибольшее распространение болезнь получила в Португалии (14 случаев), Испании (7) и Великобритании.

Всего зарегистрировано более 180 подтвержденных или возможных случаев заражения по меньшей мере в 14 странах.

Генетический анализ трех вирусов оспы обезьян показал, что нынешний вариант близок к тому, что распространился в Нигерии 4 года назад.

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