Оспа обезьян: около 80 подтверждённых случаев

Число подтверждённых случаев заражения оспой обезьян составляет около 80, подозрения вызывают ещё 50: об этмо сообщают эксперты ВОЗ. Речь идёт о странах, не являющихся эндемичными для этого вируса: в пятницу о первых случаях сообщили Австралия, Бельгия, Германия и Франция.

Врачи и политики заявляют, что поводов для паники нет.

Кристиан де Керсмекер, представитель Еврокомиссии:

"Считается, что вирус обезьяньей оспы нелегко передаётся от человека к человеку. Но при этом высокой считается возможность передачи при тесных контактах, например при сексуальных контактах".

Специалисты гадают, откуда оспа взялась у людей, никогда не посещавших стран, где можно было заразиться. Но вот почему она распространяется — не вопрос: в последние десятилетия прививок от натуральной оспы почти не делают, болезнь объявили побеждённой ещё в 1980-м году, а между тем вакцина от натуральной оспы защитила бы и от обезьяньей.

В России, по данным минздрава, случаев обезьяньей оспы пока нет, а значительная часть населения имеет иммунитет — именно благодаря прививкам, которые были обязательными до начала 80-х годов.

Запасы вакцины от натуральной оспы есть во всём мире, и именно она помогала бороться с обезьяньей оспой, которая в последние годы иногда проникала за пределы Африки, в основном с путешественниками.

Кроме того, выявленные нынешние заражения связаны с разновидностью вируса, который вызывает менее тяжёлое течение болезни.