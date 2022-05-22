Борьба с возможными будущими пандемиями и тяжёлая ситуация со здравоохранением практически на всей территории Украины — таковы темы 75-й Ассамблеи Всемирной Организации Здравоохранения, которая открылась в воскресенье в Женеве. Лозунг встречи — "Здоровье для мира, мир для здоровья".

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"У нас есть выбор. Сегодня, как и каждый день, мы должны выбрать здоровье ради мира и мир ради здоровья. Мир!" Мир! Мир!"

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Последствия войны разрушительны для здравоохранения, для людей, для медицинских работников и медицинских учреждений, которые никогда не должны были становиться мишенями. Я хотел бы поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за то, что она сделала в этой области.

Несмотря на огромные трудности, с которыми сталкивается право на здравоохранение жителей Украины, Всемирная организация обсудит вопрос на этой неделе, и я хотел бы призвать все страны поддержать резолюцию, выдвинутую Украиной".

Украина ранее предложила на рассмотрение ВОЗ резолюцию, осуждающую удары российских войск по инфраструктуре системы здравоохранения.

По данным Организации, положение с медицинской помощью в стране критическое, в том числе на территориях, перешедших под контроль России. Так, в середине недели специалисты ВОЗ заявили об опасности эпидемии холеры в Мариуполе, который несколько месяцев оставался в осаде, а его жители были лишены элементарнейших санитарных удобств.