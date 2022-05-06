ВОЗ обнародовала данные по COVID-19

Избыточная смертность от COVID-19 в мире в 2020-2021 годах составила 14,9 млн человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ пояснили, что "избыточная смертность" - это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире в указанный период, и количеством летальных исходов, которое "можно было бы ожидать при отсутствии пандемии.

84% избыточных смертей за последние два года приходятся на страны Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что обнародованные данные "говорят не только о последствиях пандемии, но и о необходимости для всех стран инвестировать в создание более устойчивых систем здравоохранения, которые были бы готовы поддерживать основные службы охраны здоровья во время кризисов".