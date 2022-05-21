Килиан Мбаппе остаётся в Париже

Удар для мадридского "Реала": Килиан Мбаппе продлит контракт с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом пишут французские и испанские СМИ.

Главная спортивная газета Франции "Экип" выйдет с заголовком "Он остаётся!"

Сообщается, что 23-летний нападающий лично позвонил президенту "Реала" Флорентино Пересу, чтобы уведомить его об отказе покинуть "ПСЖ".

"Королевский клуб" неоднократно пытался заполучить француза ещё до его перехода из "Монако" к парижанам в 2018 году.

Новый контракт чемпиона мира ещё не подписан, но официальное решение может быть объявлено после субботнего матча между Парижем и Метцем.

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