"Реал" и "Вильярреал" - в полуфинале Лиги чемпионов

Испанские клубы завоевали две первые путевки в полуфинал Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" после победы в гостях над "Челси" - 3:1 дома в основное время уступил прошлогоднему обладателю трофея с таким же счетом. А в дополнительное решающий гол забил Карим Бензема.

В полуфинале "Реал" встретится с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и еще одним испанским клубом "Атлетико".

"Вильярреал" в ответной четвертьфинальной встрече на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" - 1:1. У хозяев отличился Роберт Левандовский, у гостей - Самуэль Чуквуезе. Первый матч дома испанцы выиграли со счетом 1:0.

Соперник "Вильярреала", который вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет, определится в матче "Бенфики" и "Ливерпуля".