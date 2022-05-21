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мир

Испания: возвращение почётного короля

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 Alexander Kazakevich  & Jaime Velázquez
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Хуан Карлос на катере, сопровождающем яхту Bribon во время регаты в Санхенхо (Саншеншо). Галисия, 20 мая 2022 года.
Хуан Карлос на катере, сопровождающем яхту Bribon во время регаты в Санхенхо (Саншеншо). Галисия, 20 мая 2022 года.   -   Авторское право  Lalo R. Villar/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Испанию с визитом прилетел Хуан Карлос I. Граждане страны неоднозначно встретили эту новость, а премьер-министр Педро Санчес высказался против того, что чтобы бывший монарх останавливался в королевской резиденции в Мадриде.Два года назад отец действующего короля Филиппа VI отправился в добровольную ссылку в Абу-Даби из-за обвинений в коррупции и отмывании денег.

Вот, что говорят на улицах испанской столицы:

Не думаю, что ему вообще надо было уезжать. Не только потому что он так много значит для нас, но и просто потому что он гражданин Испании.

Благодаря ему страна выстояла во время попытки государственного переворота в 1981 году. Мы должны простить все его ошибки.

Этот опасный и безнравственный человек, который причинил столько вреда, должен понести ответственность за свои поступки.

Мне кажется, он должен был вернуться раньше, хотя бы для того, чтобы объяснить причины своего бегства, мы ведь до сих пор толком ничего не знаем.

В марте этого года прокуратура прекратила расследование в отношении бывшего короля, сняв с него все подозрения.

Из Мадрида передаёт корреспондент Euronews Хайме Веласкес: "Планировалось, что это будет малозаметный частный визит, но возвращение Хуана Карлоса стало громким событием, вызвавшем политическую напряжённость в Испании: в кабинете министров и со стороны королевского дома".

"Наверное, большинство испанцев отнесли бы с пониманием , если бы Хуан Карлос приезжал навестить семью вдали от камер. Но он сделал все наоборот. Можно сказать, превратил свое возвращение в фотоколл: мол, смотрите, я здесь, у меня есть такое право. Чем больше шума поднимает бывший король, тем хуже для монархии, это очевидно," – поясняет политтехнологЛуис Арройо.

Хуан Карлос пробудет в стране всего несколько дней, он посетит Кубок Испании по парусному спорту в Галисии. Ожидается, что в понедельник почетный король встретится с сыном в столице и в тот же день вернётся в Объединённые Арабские Эмираты.

В пресс-службе правящей династии сообщили, что Хуан Карлос будет регулярно наведываться в королевство и встречаться с друзьями и семьёй. 

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