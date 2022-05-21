Испания: возвращение почётного короля

В Испанию с визитом прилетел Хуан Карлос I. Граждане страны неоднозначно встретили эту новость, а премьер-министр Педро Санчес высказался против того, что чтобы бывший монарх останавливался в королевской резиденции в Мадриде.Два года назад отец действующего короля Филиппа VI отправился в добровольную ссылку в Абу-Даби из-за обвинений в коррупции и отмывании денег.

Вот, что говорят на улицах испанской столицы:

– Не думаю, что ему вообще надо было уезжать. Не только потому что он так много значит для нас, но и просто потому что он гражданин Испании.

– Благодаря ему страна выстояла во время попытки государственного переворота в 1981 году. Мы должны простить все его ошибки.

– Этот опасный и безнравственный человек, который причинил столько вреда, должен понести ответственность за свои поступки.

– Мне кажется, он должен был вернуться раньше, хотя бы для того, чтобы объяснить причины своего бегства, мы ведь до сих пор толком ничего не знаем.

В марте этого года прокуратура прекратила расследование в отношении бывшего короля, сняв с него все подозрения.

Из Мадрида передаёт корреспондент Euronews Хайме Веласкес: "Планировалось, что это будет малозаметный частный визит, но возвращение Хуана Карлоса стало громким событием, вызвавшем политическую напряжённость в Испании: в кабинете министров и со стороны королевского дома".

"Наверное, большинство испанцев отнесли бы с пониманием , если бы Хуан Карлос приезжал навестить семью вдали от камер. Но он сделал все наоборот. Можно сказать, превратил свое возвращение в фотоколл: мол, смотрите, я здесь, у меня есть такое право. Чем больше шума поднимает бывший король, тем хуже для монархии, это очевидно," – поясняет политтехнологЛуис Арройо.

Хуан Карлос пробудет в стране всего несколько дней, он посетит Кубок Испании по парусному спорту в Галисии. Ожидается, что в понедельник почетный король встретится с сыном в столице и в тот же день вернётся в Объединённые Арабские Эмираты.

В пресс-службе правящей династии сообщили, что Хуан Карлос будет регулярно наведываться в королевство и встречаться с друзьями и семьёй.

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