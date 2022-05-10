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Великобритания

Елизавета II не открыла сессию Парламента впервые за почти 60 лет

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 Yulia Gritsay
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Принц Чарльз произносит речь на церемонии открытия сессии британского Парламента 10 мая 2022
Принц Чарльз произносит речь на церемонии открытия сессии британского Парламента 10 мая 2022   -   Авторское право  Arthur Edwards/Pool Photo via AP

Королева Великобритании впервые за почти 60 лет не приняла участие в открытии новой сессии Парламента. В прошлый раз, в 1963 году, Елизавета пропустила церемонию из-за беременности, а сегодня — из-за проблем со здоровьем, которые в Букингемском дворце назвали "эпизодическими проблемами с подвижностью".

Сегодня в Вестминстере появились три члена королевской семьи: сын и наследник Елизаветы II принц Чарльз, его сын герцог Кембриджский, принц Уильям и супруга последнего Кэтрин.

Традиционную речь, открывающую сессия британского Парламента, вместо королевы пришлось зачитать 73-летнему принцу Чарльзу.

В этом году Елизавета II приняла участие только в одном мероприятии за пределами Виндзорского замка — в поминальной службе по покойному мужу принцу Филиппу. Королева приехала туда, опираясь на трость. За месяц до церемонии, в феврале, стало известно, что Елизавета, которая занимает британский трон уже 70 лет, переболела коронавирусом.