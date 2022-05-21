Эпидемия "лихорадки" в КНДР: еще 220 тыс заражённых

Северная Корея заявила в субботу, что обнаружила симптомы так называемой "лихорадки" у ещё более 220 тысяч человек. При этом лидер страны Ким Чен Ын говорит о прогрессе в замедлении распространения COVID-19 среди непривитого населения в 26 миллионов. Вспышка вызвала опасения по поводу истинного положения вещей в бедной изолированной стране с одной из худших в мире систем здравоохранения.

Эксперты говорят, что Северная Корея почти наверняка преуменьшает истинные масштабы распространения вируса, и ставят под сомнение странно маленькое число скончавшихся. По данным Пхеньяна, около 2,5 млн человек заболели и 66 умерли с тех пор, как в конце апреля начала быстро распространяться неустановленная "лихорадка". В стране смогли идентифицировать только несколько этих случаев как COVID-19 из-за отсутствия материалов для тестов.

После 2,5 лет сомнительных заявлений о якобы блокировке распространения коронавируса на своей территории, власти КНДР на прошлой неделе признались в наличии случаев заражения омироном.