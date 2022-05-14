Ковид в КНДР: "Великое потрясение"

"Великим потрясением" назвал лидер КНДР Ким Чен Ын вспышку коронавирусной инфекции в своей стране. Северокорейский лидер в субботу поручил членам политбюро остановить распространение "зловредной инфекции".

Днём ранее в КНДР сообщили о вспышке "необычной лихорадки", причём по крайней мере у одного заболевшего выявлен штамм коронавируса, известный как "скрытный омикрон" — самый заразный из известных на сегодняшний день.

За одну только пятницу, по официальным данным Пхеньяна, выявлено 174 тысячи человек "с признаками лихорадки", а всего с конца апреля — 524 тысячи. Скончались 27 жителей КНДР. По словам Ким Чен Ына, распространение не бесконтрольно, а идёт в организациях и изолированных регионах.

До того в Северной Корее заявляли, что пандемия обошла их стороной и ни одного заболевшего не было: в январе 2020-го КНДР закрыла все границы, а позже даже отказалась от поставок вакцин. Но в январе этого года возобновилась ограниченная торговля с Китаем, вскоре остановленная по инициативе уже Китая, где сегодня также отмечаются новые вспышки ковида.