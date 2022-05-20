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Украина

Красный Крест подсчитывает украинских военнопленных

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Бойцы "Азова" в больнице ДНР под охраной
Бойцы "Азова" в больнице ДНР под охраной   -   Авторское право  кадр из видео RU-RTR, предоставленном AP

Тяжелораненым бойцам "Азова", вывезенным из Мариуполя в самопровозглашенную ДНР, оказывают медицинскую помощь под усиленной охраной. Эти кадры накануне были показаны российским телевидением.

Красный Крест начал регистрацию солдат в качестве военнопленных, чтобы обеспечить гуманное обращение с ними в соответствии с Женевскими конвенциями.

Согласно Минобороны России, в плен с 16 мая сдались 1730 украинских военных - раненые проходят лечение в больницах Новоазовска и Донецка. Остальных заключили под стражу на территории самопровозглашенной ДНР, а также в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону.

После падения "Азовстали" и полного взятия под контроль Мариуполя войска ДНР и России продолжают наступление на востоке.

В результате попадания снарядов серьезно пострадало зернохранилище в городе Орехов к юго-востоку от Запорожья.

В этом секторе идут интенсивные бои. Цель российских войск здесь - укрепить контроль над коридором, соединяющим Донбасс с Крымским полуостровом.

В Минобороны Украины заявляют, что по многим признакам Россия готовится к продолжительной военной операции. Эксперты считают, что война переходит в затяжную фазу.

Одновременно в Харькове обстрелу подверглась водонагревательная станция, обслуживающая в том числе близлежащую больницу. Сообщений о жертвах и раненых не поступало.

Тем не менее сам Харьков готовится вернуться к некоему подобию нормальной жизни после того, как украинская армия оттеснила российские войска к границе.

На следующей неделе, спустя три месяца, во втором городе страны вновь заработает метро, ставшее укрытием для десятков людей.

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