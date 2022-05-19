Киев: суд над российским военным

Украинская прокуратура потребовала пожизненного заключения для Вадима Шишимарина, захваченного в плен российского военного, которого судят в Киеве. Его обвиняют в убийстве мирного жителя, совершённого, по версии следствия, 28 февраля. В ходе судебного заседания Шишимарин признал вину и попросил прощения у вдовы убитого:

– Я признаю вину. Понимаю, что вы не можете меня простить, но прошу прощения, за то, что сделал.

В Киеве заявляют, что здесь уже возбуждены тысячи дел о военных преступлениях, и что вскоре перед судом предстанут и другие захваченные в плен российские военнослужащие.