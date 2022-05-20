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Украина

"Не езжайте туда, там стреляют": репортаж из Херсонской области

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 Anelise Borges
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В этой школе раньше располагались российские военные
В этой школе раньше располагались российские военные   -   Авторское право  euronews

Вот так выглядит украинский южный фронт. Украинские войска описывают происходящее здесь как новые победы каждый день. Масштабы разрушений в регионе велики: этот мост вёл дальше на юг, на российскую военную базу, и два месяца назад был разрушен.

Съёмочную группу Euronews сопровождают на восток — на территорию, недавно отбитую украинскими военными. Они заявляют, что там сравнительно безопасно. Тем не менее, обстрелы там не прекращаются. Репортаж Анелиз Боржес.