Россия усиливает западные границы

Россия усилит западные границы на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО: в минобороны объявили, что сформируют новые части в составе Западного военного округа, в котором уже сосредоточены около 40% от общей численности Вооружённых сил.

При этом расширение НАТО, по словам российского министра обороны — лишь одна из причин; главная же — "нарастание военной угрозы в течение последних восьми лет".

Сергей Шойгу, министр обороны России:

"Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи, Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряжённость. Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений".

Сроки вступления двух стран в Альянс пока неизвестны из-за позиции Турции, но почти все остальные члены НАТО готовы принять Швецию и Финляндию без задержек.

Президент США накануне заявил, что американские войска будут гарантировать безопасность стран-кандидатов до их фактического вступления.