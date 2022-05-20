Денис Прокопенко подтвердил, что "Азов" сложил оружие

Командование "Азова" подтвердило, что подразделение специального назначения - последний очаг украинского сопротивления в Мариуполе - сложило оружие. "Высшее военное командование отдало приказ сохранить жизни солдат нашего гарнизона и прекратить оборону города", - заявил командир "Азова" Денис Прокопенко в записанном по всей видимости ещё на металлургическом комбинате видео.

По данным Москвы, более 1900 украинских солдат сдались российским войскам на этой неделе после двух месяцев обороны "Азовстали". Их дальнейшая судьба неизвестна: на этой неделе в российскую Госдуму был внесён законопроект о запрете обмена нацистских преступников.

По мнению аналитиков, сдача последних украинских защитников Мариуполя позволяет России высвободить силы на других направлениях в Донбассе.

"Подразделения Вооруженных сил России совместно с дивизиями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают усиливать контроль над территориями Донбасса, - заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. - Освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению".

Накануне 12 человек погибли и 40 получили ранения в Северодонецке Луганской области в результате российских обстрелов, сообщил глава области Сергей Гайдай. Украинские военнослужащие провели операцию по эвакуации мирных жителей Северодонецка.

А ставшую печально известной Бучу в пятницу посетил секретарь Ватикана по связям с государствами Пол Ричард Галлахер. Он провёл молебен в местной православной церкви рядом с братской могилой погибших от рук российских войск мирных жителей Бучи.