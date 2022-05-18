ФРГ: Шрёдер может лишиться привилегий

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера могут лишить ряда особых прав. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на предложение, поданное в комитет по государственному бюджету.

Оно предполагает отмену финансирования на расходы по содержаниеофиса Шрёдера и его персонала. В прошлом году государство заплатило за это 407 000 евро. Кроме того, экс-глава правительства продолжает получать получать пенсию, а также имеет право на личную охрану. Он подвергся критике за то, что остаётся председателем наблюдательного совета российской нефтяной компании "Роснефть" и председателем совета директоров Nord Stream 2 AG.

В интервью New York Times Герхард Шрёдер назвал войну в Украине большой ошибкой, но не дистанцировался от президента России Владимира Путина, своего давнего друга. В начале марта немецкая земельная газета Hannoversche Allgemeine Zeitung опубликовала статью о Шрёдере и возможной утрате им почётного гражданства в столице Нижней Саксонии Ганновере. Статья была озаглавлена "Без всякого достоинства". Сразу после этого жена Шрёдера Соён Шрёдер-Ким объявила, что обратится в Совет по прессе, потому что, по её словам, заголовок был "явно оскорбительным". В середине марта Герхард Шрёдер заявил об отказе от почётного гражданства города Ганновер.

Многие члены СДПГ, членом которой Шрёдер является с 1963 года, призывают к исключению бывшего канцлера из партии. Его имя уже не фигурирует в списке наиболее выдающихся социал-демократов за всю 150-летнюю историю существования партии. До войны в Украине Шрёдер в этот список входил.