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Франция

Форест Уитакер получил почётную Золотую пальмовую ветвь

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 Frédéric Ponsard
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Форест Уитакер на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Форест Уитакер на красной дорожке Каннского кинофестиваля   -   Авторское право  Vianney Le Caer/2022 Invision

В Каннах чествовали Фореста Уитакера. Американский актер и режиссер получил почетную пальмовую ветвь фестиваля за вклад в кинематограф не только за внушительную творческую карьеру, но и как активный борец за мир.

На красной дорожке его сопровождала съемочная группа документального фильма "Во имя мира", работа над которым длилась более 6 лет.

Лента, продюсером которой и стал Уитакер, рассказывает о последствиях гражданской войны в Южном Судане, в результате которой с 2013 года погибло 400 000 человек.

Картина рассказывает о том, что в стране, потрясенной убийствами и грабежами, молодые люди борются за мир и лучшее будущее. Своеобразная попытка показать Южный Судан через призму человечности.

Французская продюсерская компания R2 отвечала за производство неигрового фильма, а дуэт упрямых и преданных своему делу режиссеров взял на себя съемочный процесс и монтаж.

Кристоф Кастань, режиссер:

Форест попросил показать что-то позитивное, да и просто обратить внимание на народ Южного Судана, который ежедневно борется за мир.

Тома Саметен, режиссер:

— _Интерес этого фильма в том, чтобы пролить свет на происходящее в Южном Судане... В этой картине мы показываем лица живущих там людей, объясняем их ситуацию, которая довольно ужасна, но при этом не говоря слишком много о политике, не усложняя, мы делаем портреты, _чтобы зрители могли оказаться внутри и понять, как эти люди выживают.

Фильм рассказывает о конфликте между двумя деревнями в одной долине, их жители убивают друг друга из-за постоянных краж скота. Молодая женщина при поддержке неправительственной гуманитарной организации Уитакера постепенно помогает двум деревням наладить общение и найти выход из сложившейся ситуации.

Кристоф Кастань, режиссер:

В любом случае, Южный Судан - очень молодая страна, как и многие африканские страны, и если она выкарабкается, а я надеюсь, что это произойдет, потому что это замечательная страна, то это будет благодаря ее молодости. И два наших главных героя в фильме, Гатджанг и Наденге - молодые люди!

Гатджангу угрожает смерть из-за его этнического происхождения. В лагере беженцев он находит смысл своей жизни, став футбольным судьей.

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