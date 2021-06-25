К 22,5 годам тюрьмы приговорил суд Миннеаполиса экс-полицейского Дерека Шовина, в апреле признанного виновным в непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда год назад. Прокуратура просила дать Шовину 30 лет тюрьмы.

Родственники погибшего - в заключительных выступлениях на процессе - требовали пожизненного заключения. Тем не менее адвокат потерпевшей стороны приветствовал приговор, как "способствующий примирению нации". По мнению экспертов, если при отбывании наказания 45-летний Шовин проявит себя образцово, он может быть досрочно освобожден после двух третей срока, то есть после 15 лет.

На слушаниях Дерек Шовин впервые публично высказался, выразив семье Джорджа Флойда "соболезнования". Шовина также ждет суд по федеральным обвинениям в нарушении гражданских прав в связи со смертью Флойда. На скамье подсудимых он будет вместе с тремя другими уволенными офицерами.

До начала слушаний несколько десятков активистов собрались у здания суда в Миннеаполисе, ожидая оглашения приговора, который они встретили сдержанно.

25 мая 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Дерек Шовин 9 минут придавливал коленом шею Флойда, несмотря на хрипы задержанного "Я не могу дышать!"

После его смерти в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей и полиции в отношении афроамериканцев.