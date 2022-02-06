Трупы на улицах мексиканского Сакатекаса

Тела десяти человек обнаружены в мексиканском штате Сакатекас. Это жертвы наркокартелей - не сомневаются в полиции.

Трупы лежали посреди дороги на одной из улиц. На днях в соседнем Фреснильо на складе нашли шестерых повешенных. Эти преступления связаны между собой, считает следствие.

В последний год волна насилия захлестнула центр страны из-за обострившейся борьбы за рынки сбыта между одной из крупнейших мафиозных группировок страны - Силаноа и недавно появившейся, но быстрорастущей накрокартелью Халиско.

В прошлом месяце у здания правительства штата в том же Сакатекасе обнаружили припаркованный фургон с телами восьми мужчин и двух женщин. Их гибель, по предварительным данным, также связана с бандитскими разборками.