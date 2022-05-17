Выборы в Ливане: "Хезболла" лишилась большинства, независимая оппозиция попала в парламент

Шиитское движение "Хезболла" и его союзники потеряли большинство мест в ливанском парламенте по итогам воскресных выборов, получив 62 депутатских мандата из 128. Результаты обнародовал во вторник глава МВД республики Бассам Мавлави.

Выборы показали снижение поддержки христианской партии "Свободное патриотическое движение" действующего президента страны Мишеля Ауна, входящей в блок с шиитами.

Главной оппозиционной силой стала правая христианская партия "Ливанские силы".

Ливанская ассоциация за демократические выборы (LADE) заявила о многочисленных нарушениях в ходе голосования.

Нас обвиняют в фальсификациях? Где вы видите, что результаты были сфальсифицированы? Мы следили за тем, как проходят выборы, никак не вмешиваясь с избирательный процесс. Судьи были на страже закона." Бассам Мавлави Министр внутренних дел Ливана

Впервые в однопалатную Национальную ассамблею войдут 13 независимых кандидатов, связанных с гражданским движением, возникшим на фоне массовых протестов 2019 года против коррупции, клановости и экономического кризиса.

Из Бейрута передаёт корреспондент Euronews Шона Мюррей: "_Миссия ЕС по наблюдению за выборами в Ливане сделала своё предварительное заявление, в котором раскритиковала широко распространённую практику подкупа избирателей: людям давали деньги, дарили электрогенераторы и топливо. Ливан переживает сильнейший финансово-экономический кризис, почти 77% жителей страны находятся за чертой бедности. _

Также поступали сообщения о запугивании граждан на некоторых участках, где представители партий стремились обеспечить лояльное голосование. В редких случаях были зафиксированы инциденты с применением насилия. Отмечается, что некоторым кандидатам, в особенности женщинам, мешали проводить кампанию.

_Европейские наблюдатели не были удовлетворены прошедшим волеизъявлением, если не считать позитивным тот факт, что выборы вообще состоялись, несмотря на кризис, который переживает Ливан. _Тем не менее голосование не соответствует международным стандартам".

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