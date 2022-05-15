Парламентские выборы в Ливане проходят сегодня на фоне серьёзнейшего за последние десятилетия финансового кризиса, а также глубокой экономической нестабильности, вызванной стремительным ростом цен и политической неопределённостью. Избирателей тревожат участившиеся веерные отключения электроэнергии и гиперинфляция. Этот владелец магазина электротоваров говорит, что у него дела идут неплохо, но власти, по его мнению, ничего не делают для людей:

– Правительство, во всём виновато правительство, а также большинство населения, ведь мы слишком долго позволяли им управлять нами. Никаких положительных результатов их работы мы так и не увидели. Вообще никаких. Ни развития, ни образования, ни поддержки по уходу за детьми. Совсем ничего.

– Сегодняшние выборы, – передаёт корреспондент Euronews Шона Мюррей, – первые после страшного взрыва, прогремевшего два года назад здесь, в порту Бейрута. Более 200 человек тогда погибли, тысячи получили ранения или лишились крыши над головой и средств к существованию. Те, с кем я говорила, отмечали что полного и надлежащего расследования не проводилось, и это типично для здешней неповоротливой политической системы.

– Мы утратили всякую надежду. Два года назад мы ещё на что-то надеялись, но до сих пор не получили ответов. А ведь взрывы происходили и прежде – в 2005 году и до этого.

В Ливане сложная политическая система, и выбор избирателя по сути предопределён его религиозной принадлежностью. Депутатам не хватает стимулов для успешного взаимодействия.

– Я не могу голосовать за кандидата, которого хотел бы поддержать, потому что у нас разная религия.

За ходом парламентских выборов в Ливане следят более двухсот наблюдателей из разных стран.