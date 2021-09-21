Евросоюз готовит санкции против Ливана

Разрушительный взрыв в порту Бейрута в августе прошлого года изменил также политический ландшафт Ливана. Последовала правительственная чехарда. Неделю назад новый кабинет возглавил Наджиб Микати. Но на министров тут же посыпались обвинения в коррупции и отсутствии прозрачности. На этой неделе Европейский парламент большинством голосов потребовал ввести санкции против администрации Ливана.

«Нам нужно действовать очень быстро, - сказал французский либерал Кристоф Грудлер. - Мы просим жёстких санкций сейчас, потому что, если они будут введены, то правительству или другим слоям общества в Ливане будет легче сказать: «хорошо, мы будем более открытыми. Мы даже согласны с отменой депутатской неприкосновенности ».

Инфляция в Ливане за прошлый год составила почти 85%, продукты и товары повседневного спроса сегодня в 4 раза дороже, чем 2 года назад. Новое правительство сейчас решает, следует ли ему взять ссуду у Международного валютного фонда в размере почти 1 млрд евро, о чем договорились его предшественники.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сказал, что ливанские власти сами создали кризис в своей страны, и потребовал привлечь виновных к ответственности. Но введение Брюсселем санкций против Бейрута не вызовет энтузиазма у других столиц ЕС.

«Большинство европейцев теперь собираются дать этому правительству Ливана немного времени, посмотреть сможет ли оно осуществить реформы, необходимые для получения кредита МВФ, - сказал Жюльен Барнс-Дэйси из Европейского совета по международным делам. - Если ливанцы оправдают доверие, то санкции против них будут отложены. Я думаю, что европейцы требуют от них сегодня намного меньше, чем полгода назад. Откровенно говоря, это правительство способно функционировать лишь вполсилы и проводить некоторые ограниченные реформы, но не те радикальные реформы, о которых мы говорили 6 месяцев назад ".

По широко распространённому мнению, Ливану потребуется гораздо больше денег, чем ему готов предоставить в долг МВФ, чтобы восстановить свою его экономику и стабильность.