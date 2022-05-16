Война в Украине: ВСУ у границы с РФ?

Вооруженные силы Украины утверждают, что их подразделения, оттесняя российских военных в Харьковской области, вышли к государственной границе России. На этом видео украинские бойцы, как сообщается, позируют возле погранзаставы.

С целью остановить наступление российских войск в направлении Северодонецка и Лисичанска, украинские военные уничтожили железнодорожные мосты, в том числе между Рубежным и Северодонецком.

В Лисичанске украинские солдаты пытались убедить людей покинуть находящийся в зоне боевых действий город. Несмотря на усилия военных, некоторые жители не желают эвакуироваться. Между тем обстановка здесь тяжелая: Лисичанск подвергается обстрелам, свет в городе кое-где есть, но централизованное водоснабжение отсутствует.

Россия заявляет, что отбросила украинских военных от Рубежного. Город стоит в руинах. Минобороны РФ утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.

На металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским атакам. Ранее сообщалось о том, что ведутся переговоры по поводу эвакуации раненых бойцов с территории комбината.

Это видео обнародовано сепаратистами самопровозглашенной ДНР. На кадрах запечатлены удары по "Азовстали".