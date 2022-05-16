Текстовая трансляция Euronews | Армия РФ отступает от Харькова | 82-й день войны

Текстовая трансляция Euronews | Армия РФ отступает от Харькова | 82-й день войныКомментарии
По данным британской разведки, РФ потеряла примерно треть сил, которые были сосредоточены у российско-украинской границы в феврале.
Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО.
Украина обвиняет российскую армию в применении запрещенных фосфорных боеприпасов против защитников "Азовстали".
Украинская рэп-группа Kalush Orchestra выиграла конкурс "Евровидение". Победители намерены выставить полученную в качестве награды статуэтку на аукцион, а все полученные от продажи средства направить на помощь ВСУ.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные подорвали железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком. Это сделано для того, чтобы "сдержать российское наступление на Северодонецк и Лисичанск".
Более 1,3 млн человек прибыли из Украины и Донбасса в Россию, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 1,3 млн человек, включая 223 тыс. детей. Большинство из них - граждане ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.
227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВCУ города Харькова оттеснил российские войска и в воскресенье вышел к государственной границе с РФ, сообщили в Министерстве обороны Украины.
В результате российской агрессии в Украине погибли 229 детей, 421 ребенок ранен, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
"По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 421 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г.Киеве – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реальные цифры могут быть выше. Идет работа по их установлению в местах активных боевых действий.
В результате обстрела Северодонецка Луганской области погибли два человека, один ранен, сообщил глава обладминистрации Сергей Гайдай.
"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован", - написал Гайдай в Телеграме в понедельник утром.
В России сегодня пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Встреча приурочена к 30-летию подписания договора и 20-летию самого объединения.
Ожидается, что в саммите ОДКБ примут участие лидеры всех шести государств, входящих в организацию.
В полном составе лидеры стран объединения встретятся очно впервые за долгое время. Несколько предыдущих саммитов проходили частично или целиком по видеосвязи из-за ситуации с Covid-19.
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелой артиллерии, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность РФ. Акции завода "Рено Россия" переданы городу Москве, доля Renault в "Автовазе" - институту НАМИ, сообщается в официальном Телеграм-канале Минпромторга РФ.
"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "Автоваза" - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы. 67,69% акций автоконцерна "Автоваз" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции автоконцерна "Автоваз" сохранит ГК "Ростех", - цитирует ТАСС сообщение Минпромторга РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратится к студентам ведущих университетов США и Канады.
"Для большей информационной и политической поддержки Украины уже в понедельник буду общаться со студентами ведущих американских университетов. Это 63 университета США и 2 университета Канады, которые объединяют сотни тысяч студентов и являются большим экспертным и исследовательским сообществом. Их голос точно усилит наши возможности", - сказал Зеленский в видеообращении.
По словам украинского президента, должно сохраняться максимальное внимание мира к Украине, а информация о потребностях Киева должна присутствовать в новостях всех стран.
В Берлине в воскресенье состоялась встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, госсекретарем США Энтони Блинкеном и гендиректором по политическим вопросам и безопасности МИД Франции Филиппом Эррера. На встрече обсуждались действия союзников в связи с войной в Украине.
На пресс-конференции после переговоров Блинкен заявил, что в НАТО надеются, что боевые действия на территории Украины закончатся как можно скорее. Вместе с тем было заявлено, что члены организации "полны решимости сохранить помощь Украине в сфере безопасности, ужесточать санкции, экспортный контроль и усиливать дипломатическое давление на Россию до тех пор, пока это необходимо".