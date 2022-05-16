Текстовая трансляция Euronews | Армия РФ отступает от Харькова | 82-й день войны

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Более 1,3 млн человек прибыли из Украины и Донбасса в Россию, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"По данным на утро понедельника, границу с РФ пересекли более 1,3 млн человек, включая 223 тыс. детей. Большинство из них - граждане ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.