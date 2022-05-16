Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

С "Азовстали" эвакуируют раненых — Reuters

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Число раненых в укрытиях "Азовстали" оценивали в 600 человек
Число раненых в укрытиях "Азовстали" оценивали в 600 человек   -   Авторское право  Dmytro 'Orest' Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment via AP

Около десятка автобусов, предполодительно с ранеными украинскими военными, выехали с территории "Азовстали": об этом сообщает агентсво "Рейтер". По словам корреспондентов, неизвестно, сколько людей в машинах. Число раненых защитников завода оцинивали примерно в 600 человек.

Ранее Денис Прокопенко, командир полка "Азов", который обороняет "Азовсталь", сообщил, что его люди выполнили свои задачи и теперь он хочет сохранить жизни своих подчинённых:

"Возможно именно поэтому война — это искусство, а не наука, когда ты выполнил поставленную задачу и максимально сберёг личный состав. Это и есть высшая планка управления войсками, тем более, когда твоё решение утверждено высшим военным руководством. Слава Украине!"

В понедельник в минобороны России сообщили, что была достигнута договорённость о вывозе с "Азовстали" раненых, однако официальные лица в Киеве эту информацию не подтверждали.