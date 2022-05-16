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Китай

Шанхай выходит из локдауна

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Жители Шанхая на прогулке
Жители Шанхая на прогулке   -   Авторское право  Ng Han Guan/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Власти Шанхая объявили о поэтапном снятии антиковидных ограничений в городе и возвращении к нормальной жизни в концу июня.

В этот период также будут постепенно снимать карантин с жилых комплексов, где за последние две недели не было выявлено заболевших COVID-19.

По словам вице-мэра Шанхая Цзун Мина, поставлена задача значительного снижения до конца мая числа новых случаев заражения.

26-миллионный город был полностью изолирован с начала апреля, при этом некоторые районы посадили на карантин еще в середине марта.

В Шанхай из других частей Китая были переброшены около 38 тысяч медицинских работников.

При этом жители периодически жаловались на нехватку продовольствия, устраивали "домашние" акции протеста, а самые смелые из них вступали в неравное противостояние с полицией.

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