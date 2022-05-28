Шанхай: 2 месяца локдауна

В субботу исполнилось ровно два месяца с тех пор, как в китайском городе Шанхае вступили в силу строгие ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. Городские власти заявили, что их цель состоит в том, чтобы к июню жизнь могла вернуться в нормальное русло, но шанхайцы пытаются добиться смягчения ограничений пораньше.

В некоторых кварталах жители обратились к представителям своих жилищных комитетов с просьбой разрешить им выходить из дома без ограничений по времени и по числу людей в одной группе. Но полученный ответ их обескуражил:

_- Разве по телевидению не говорили, что ограничения смягчаются? Мы видели это по телевидению, - говорят жители. _

- Нет, нет, - отвечает представитель комитета.

- Так что же получается, там неправду говорят? - возмущаются люди.

Более 21 млн человек в Шанхае в настоящее время находятся в так называемых "зонах предосторожности" - эта категория с наименьшими ограничениями. Теоретически они могут свободно покинуть территорию, но на практике решение остается за жилищными комитетами, а те разрешения не дают, и получается замкнутый круг.

В то же время во многих районах города передвижение людей остаётся ограниченным официально. В таких местах разрешается выходить за покупками и с другими целями лишь одному человеку из семьи, проживающей в одном доме, и только на несколько часов в определенные дни. Большинство ресторанов и магазинов остаются закрытыми.