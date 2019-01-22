Европейцы вступают в лунную гонку

В этом году исполняется полвека с первого полёта человека на Луну и она снова входит в моду. После после посадки на обратной стороне Луны китайского аппарата «Чанъэ-4» о своих планах освоения естественного спутника Земли объявило Европейское космическое агентство.

Корпорация "Ариан груп" подписала с агентством соглашение о разработке программы, предусматривающей возможность совершения полета на Луну до 2025 года. Новую ракету «Ариан-6» планируется испытать уже в 2020 г.

Главная задача европейской лунной программы – изучение лунного грунта реголита на предмет получения из него воды и кислорода. Такая технология позволила бы создать на Луне автономную обитаемую станцию.

НАСА планирует снова послать на Луну американских астронавтов до конца 2020 г., а в 2023 г. направить к Луне орбитальную станцию.

Роскосмос собирается отправить на Луну свои собственные аппараты в 2021, 2023 и 2025 гг. Для выполнения этой задачи в настоящее время разрабатывается модифицированная версия космического корабля «Союз-МС».