Украина: боевая обстановка

Российские военные ведут обстрелы территории завода «Азовсталь», последнего района Мариуполя, над которым не установили контроль. Здесь укрылись бойцы батальона «Азов», среди которых немало приверженцев ультраправой идеологии. Родственники «азовцев» обратились за помощью к генеральному секретарю Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину:

– Просим председателя КНР Си Цзиньпина проявить любовь, уважение к мировым ценностям и восточную мудрость и содействовать спасению защитников Мариуполя.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве делегацию сенаторов США во главе с лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. Зеленский назвал этот визит сигналом мощной поддержки со стороны американского народа.

Украинские военные, по данным местных СМИ, ведут контрнаступление в Харьковской области, рассчитывая в дальнейшем нанести удар по российским подразделениям в районе города Изюм, чтобы осложнить им операцию по окружению украинских войск в Донбассе.

Министерство обороны России сообщает, что за последние сутки по украинской территории было нанесено более 30 авиаударов, при этом уничтожены две пусковые установки С-300.

Украинская сторона заявляет, что в вагонах-рефрижераторах хранятся сотни тел убитых российских военных, но настаивает, чтобы решение об их передаче принималось на межгосударственном уровне.