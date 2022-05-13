Евросоюз выделит Киеву ещё 500 млн евро на тяжелое вооружение

Евросоюз сумеет достичь согласия по введению эмбарго на российскую нефть. Об этом по прибытии на встречу министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Германии заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

При этом он отметил, что страны, выступающие против немедленного отказа от российского топлива, имеют "объективные трудности" с поиском альтернативного поставщика.

Также Боррель анонсировал увеличение финансовой поддержки Киева.

Я хочу объявить, что Европейский союз выделит новый транш на дополнительные 500 млн евро в качестве военной помощи Украине. Эти 500 млн будут предназначены на тяжелое вооружение. На данный момент мы предоставили бронемашины, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы... Жозеп Боррель глава дипломатии ЕС

На министерской встрече "Большой семерки" также присутствуют главы МИД Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску.

Глава британской дипломатии Лиз Трасс отметила, что в целях Европы продолжить давление на Владимира Путина путем военной поддержки Украины и новых санкций против России.

Всего с начала марта ЕС предоставил Киеву помощь на сумму €4 млрд, Великобритания - около 3,5 млрд.

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